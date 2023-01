Legge Bilancio: i principali provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 29 dicembre la legge di Bilancio, con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto. La legge è stata approvata senza alcuna modifica rispetto al testo votato dalla Camera il 23 dicembre. In entrambe le camere il governo aveva posto la questione di fiducia sulla legge, per accelerare il percorso di approvazione ed evitare l’esercizio provvisorio in caso di superamento della scadenza del 31 dicembre. Una manovra da 35 miliardi di euro, di cui 21 miliardi sono dedicati alle misure contro il caro energia. Tra i principali interventi, l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, la riduzione dell’Iva al 5 per cento sui consumi di gas metano e il rifinanziamento fino al 30 marzo 2023 del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, che passa dal 30 al 35 per cento per bar, ristoranti ed esercizi commerciali, mentre per le imprese energivore e gasivore sale dal 40 al 45 per cento. Sul fronte degli extraprofitti, la tassa prevede un contributo del 50 per cento sull’imponibile Ires e sull’incremento medio superiore al 10 per cento sui quattro anni precedenti (2018-2021). Il contributo per le società energetiche è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. (segue) (Rin)