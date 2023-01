Legge Bilancio: i principali provvedimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostituzione della “18App”, il buono da 500 euro per i diciottenni da spendere in consumi culturali, arrivano dal 2024 la carta cultura giovani e la carta del merito. La prima destina 500 euro ai diciottenni che provengono da famiglie con un Isee fino a 35 mila euro, la seconda è dedicata tutti i giovani che raggiungeranno il massimo dei voti alla maturità. Il bonus psicologo, invece, diventa permanente e passa da 600 a 1.500 euro. L'assegno unico per i figli sarà maggiorato del 50 per cento per il 2023, e di un ulteriore 50 per cento per le famiglie composte da quattro o più figli. Viene confermato l'assegno per le persone con disabilità. Viene inoltre riconosciuto a entrambi i genitori in via alternativa un mese in più di congedo parentale all'80 per cento della retribuzione da godere fino ai sei anni del bambino. Per quanto riguarda le pensioni, via libera per il 2023 a “Quota 103”, che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età. Le pensioni minime per gli over 75 salgono a 600 euro. Un intervento che coinvolge 5,5 milioni di soggetti con un costo di circa 270 milioni di euro. Cambia anche opzione donna, con l'uscita a 60 anni per le donne caregiver, per le invalide al 74 per cento e per le lavoratrici di aziende in crisi. La riduzione è possibile soltanto per le donne con figli. Sul fronte del Mezzogiorno, via libera al pacchetto di misure per il Sud da 1,6 miliardi di euro, finanziato anche attraverso il Fondo di sviluppo e coesione. Viene quindi riattivata la Stretto di Messina Spa per riavviare i lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Infine, arriva un tetto agli stipendi dei manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato. (Rin)