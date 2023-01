Capodanno: a casa o al ristorante per il cenone del 2023 i romani scelgono la tradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai prodotti tipici locali e regionali al salmone affumicato e alle lenticchie: che sia al ristorante o a casa, per il cenone di Capodanno i romani hanno scelto la tradizione. A rivelarlo sono diversi operatori del settore, a partire dal presidente della Fiepet Confesercenti di Roma, Claudio Pica, interpellato da "Agenzia Nova". "Nei ristoranti c'è il ritorno delle eccellenze dei prodotti tipici del Lazio e italiani", ha affermato Pica. "Una cosa importante – ha spiegato il presidente della Fiepet Confesercenti - è che la maggior parte dei locali della Capitale, un buon 70 per cento, ha preferito utilizzare menù con prodotti d'eccellenza, sia tipici del Lazio sia di pesce di ottimo livello, anche con cucine particolari, e i listini hanno subito, di media, un aumento dell'otto per cento. Il mio plauso va a tutta la categoria, che ha saputo limare su altri costi, e non aggiungere aggravi ai nostri clienti", ha concluso Pica. (segue) (Rer)