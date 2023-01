Capodanno: a casa o al ristorante per il cenone del 2023 i romani scelgono la tradizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per quanto riguarda i festeggiamenti in casa, gli italiani hanno fatto scorta dei prodotti tipici. Secondo uno studio di Altroconsumo, condotto in 25 supermercati online per analizzare i prezzi dei cibi legati alla festività di Capodanno più acquistati, tra gli alimenti più gettonati si trovano zampone, cotechino e salmone affumicato, nonché lenticchie secche, salmone affumicato, insalata russa e spumante e Champagne. Per acquistare il salmone affumicato, un classico delle feste, i prezzi medi si aggiravano intorno ai 50 euro al chilo, ma con possibilità di trovarlo a meno, soprattutto nei discount, arrivando a spendere anche meno di 20 euro al chilo, mentre in alcuni supermercati si è arrivati a pagare oltre 90 euro al chilo. Per quanto riguarda lo zampone e il cotechino, i prezzi variano tra i 9 e gli 11 euro al chilo. (segue) (Rer)