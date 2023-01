Africa: il 2022 segna il declino irreversibile dell’influenza francese nel continente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno si sono concluse le operazioni che prevedono di dimezzare entro il 2023 da oltre 5 mila a circa 2.500 uomini le forze francesi operative in Mali nelle ormai ex missioni Barkhane e Takuba e il loro trasferimento verso altra destinazione, prevalentemente in Niger, Paese dal quale dipende in buona parte per le forniture di uranio che alimentano i 58 reattori atomici installati sul territorio francese. Prima della base di Gossi, nel Mali centrale, le forze francesi si sono ritirate da quelle di Kidal, Tessalit e Timbuktu, quindi da quelle di Menaka e Gao. Nel tentativo di arginare l’espansione di un’orbita filo-russa che ingloba ormai Repubblica Centrafricana e Mali, ma anche il Sudan e in parte il Burkina Faso – teatro nell’ultimo anno di un duplice colpo di Stato che ha avvicinato non poco la giunta militare di Ouagadougou a Mosca – la linea francese è ora quella di spostare gradualmente il suo focus verso ovest, nel tentativo di rafforzare la sua presenza in Benin, Ghana e Costa d’Avorio, dove la minaccia jihadista è ancora contenuta ma è in rapida espansione e necessita di maggiore sostegno economico e militare. Parigi deve inoltre vedersela con la tendenza regionale a riprendere in mano la lotta al terrorismo con il sostegno della comunità internazionale, ma con un timone saldamente africano. Così, negli ultimi mesi, diverse organizzazioni regionali hanno pianificato l’invio di missioni militari per la risoluzione dei conflitti, come nel caso della Comunità dei Paesi dell’Africa meridionale (Sadc) in Mozambico, della Comunità dell’Africa orientale (Eac) nella Repubblica democratica del Congo e della Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao), che ha di recente annunciato l’istituzione di una forza regionale che “interverrà quando necessario, sia che si tratti di sicurezza, terrorismo o ripristino dell’ordine costituzionale negli Stati membri”. (segue) (Res)