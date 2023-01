Business news: India, riserve in valuta estera in calo per la seconda settimana consecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera dell'India sono calate per la seconda settimana consecutiva, attestandosi lo scorso 23 dicembre a 562,81 miliardi di dollari. Lo ha reso noto venerdì 30 dicembre la banca centrale di Nuova Delhi. Le riserve in valuta estera, già scese a 563,5 miliardi di dollari nella settimana conclusa il 16 dicembre scorso, ammontavano a 632,7 miliardi di dollari all'inizio dell'anno. Il calo è legato in particolare ai diversi interventi effettuati dalla banca centrale per proteggere la rupia, la valuta nazionale, che comunque ha registrato la più alta perdita di valore nel 2022 fra tutte le monete asiatiche. (Inn)