Business news: Tunisia, legge bilancio 2023 stabilisce aumento budget presidenza della Repubblica

- Il budget della presidenza della Repubblica della Tunisia per l'anno 2023 ha visto un aumento di 21 milioni di dinari (6,3 milioni di euro), passando da 170 milioni di dinari (51,2 milioni di euro) a 191 milioni di dinari (57,5 milioni di euro). Secondo la legge finanziaria per l'anno 2023, anche il bilancio della presidenza del governo ha registrato un notevole aumento da 237,6 milioni di dinari (71,6 milioni di euro) nel 2022 a 252,6 milioni di dinari (76,1 milioni di euro) nel 2023. La ministra delle Finanze tunisina Sihem Boughdiri ha dichiarato oggi che la nuova legge di bilancio prevede un deficit pari a 8,5 miliardi di dinari (2,5 miliardi di euro) pari al 5,2 per cento, in calo rispetto al rapporto deficit-Pil del 7,7 per cento del 2022 grazie in particolare a un aumento delle entrate fiscali, con misura faro una tassa sulla ricchezza immobiliare. La Tunisia è alle prese con una profonda crisi finanziaria che si è tradotta negli ultimi mesi in ricorrenti carenze di alcuni prodotti di base (zucchero, latte, riso), in un contesto di inflazione galoppante al 9,8 per cento, secondo l'ultimo dato ufficiale pubblicato all'inizio di dicembre. In base alla nuova legge di bilancio la spesa prevista dello Stato nel 2023 dovrebbe raggiungere i 53,9 miliardi di dinari (16 miliardi di euro) e le entrate 46,4 miliardi di dinari (quasi 14 miliardi di euro), ha precisato la ministra delle Finanze. La legge finanziaria prevede un budget complessivo di quasi 70 miliardi di dinari (21 miliardi di euro), ha aggiunto la ministra durante una conferenza stampa a Tunisi alla presenza di tutti i ministri del governo guidato da Najla Bouden. Il fabbisogno finanziario per colmare il deficit di bilancio ammonta a quasi 23,5 miliardi di dinari (7,5 miliardi di euro) per il 2023, descritto come "un anno molto difficile" per la Tunisia dal ministro dell'Economia Samir Saied con un'inflazione prevista del 10, per cento. (Tut)