Business news: Iraq, firmato un memorandum con il Giappone per sviluppo raffineria di Bassora

- La ministra delle Finanze dell’Iraq, Taif Sami Mohammed, e l’incaricato d’affari presso l’ambasciata del Giappone a Baghdad, Masamoto Kenichi, hanno firmato un memorandum con cui Tokio si è impegnata a fornire un prestito di 120 miliardi di yen giapponesi, pari a circa 1,2 miliardi di dollari, per lo sviluppo della raffineria di Bassora, situata nel sud del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che il prestito verrà impiegato per installare una nuova stazione di raffinazione, il primo complesso di cracking catalitico fluido, in grado di convertire il petrolio rimanente dalle stazioni esistenti in prodotti petroliferi di alto valore, tra cui benzina e diesel, in linea con standard ambientali internazionali. Il progetto, oltre ad aumentare la qualità dei prodotti petroliferi, mira anche a colmare il divario tra domanda e offerta e ad alleviare l'impatto ambientale attraverso l'introduzione di un'unità di desolforazione del gasolio leggero. (Res)