Business news: Marocco, ministro Industria, prevista a gennaio produzione automobili con marchio locale

- Il Marocco dovrebbe assistere, nel gennaio 2023, alla firma di un accordo di investimento del valore di 50 milioni di euro con cui verrà istituita una fabbrica dedicata alla produzione di automobili con un marchio locale. Lo ha rivelato il ministro dell'Industria e del Commercio, Ryad Mezzour, in dichiarazioni al quotidiano saudita “Al Sharq”, spiegando che la nuova fabbrica prevede "un investimento marocchino al 100 per cento", e si aggiungerà alle fabbriche di Renault e Stellantis, con una capacità produttiva totale di 700 mila auto all'anno, di cui 50 mila elettriche. Il ministro ha affermato che il primo investimento marocchino nell'industria automobilistica porterà a produrre inizialmente circa 3 mila auto all'anno destinate soprattutto al mercato locale, per poi giungere alle 20 mila unità dopo quattro anni. Tuttavia, Mezzour ha fatto sapere che al momento non è possibile rivelare il marchio marocchino, in quanto appartiene ai proprietari dell'investimento. Stando a quanto specificato, attualmente si è nella fase finale di licenza, e sono stati superati con successo tutte le prove e i test. (Mar)