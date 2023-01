Business news: ministro Commercio Emirati, scambi non petroliferi con Russia aumentati del 57 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dell’interscambio commerciale non petrolifero tra gli Emirati Arabi Uniti e la Russia è stato pari a 5,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2022, con un aumento del 57 per cento su base annua. Lo ha dichiarato il ministro di Stato per il Commercio emiratino, Thani al Zeyoudi, a margine di un incontro con Rustam Minnikhanov, presidente della Repubblica del Tatarstan, definita una delle “repubbliche più industrializzate delle Russia”. Secondo quanto riferito da Al Zeyoudi sul proprio account Twitter, durante l’incontro sono state discusse le modalità per rafforzare l'economia e “spingere il commercio verso vette ancora più elevate”. Stando a quanto riporta il sito di informazione “Khaleej online”, gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale della Russia nel Golfo, rappresentando il 55 per cento del commercio totale tra Mosca e i Paesi della regione, e la prima destinazione nel mondo arabo per gli investimenti russi, pari al 90 per cento del totale. (Res)