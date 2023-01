Business news: Sudafrica, credito del settore privato aumentato dell'8,3 per cento su base annua a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito del settore privato sudafricano è cresciuto dell'8,3 per cento su base annua a novembre, dopo essere salito del 9,3 per cento a ottobre. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Banca centrale, secondo cui la misura dell'offerta di moneta M3 (l'aggregato monetario ampio, che comprende tutte le attività finanziarie che possono fungere da riserva di valore, incluse le obbligazioni e i titoli di Stato con scadenza a breve termine) ampiamente finita è aumentata dell'8,7 per cento a novembre dopo essere cresciuta del 9,8 per cento nel mese precedente. (Res)