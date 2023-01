Business news: Africa, il 43 per cento delle aziende tedesche prevede di aumentare gli investimenti nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 43 per cento delle aziende tedesche pianifica di aumentare gli investimenti in Africa nel 2023, il 39 per cento intende mantenerli invariati e il sette per cento prevede di ridurli. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'Associazione per l'Africa delle imprese tedesche. Le società intendono “per la maggior parte espandere le proprie attività” in Africa, ha dichiarato il presidente dell'organizzazione, Christoph Kannegiesser, secondo cui questa è una decisione “sensata” perché “il continente rimane su un percorso di crescita”. Per Kannegiesser, la transizione energetica apre opportunità particolarmente elevate, soprattutto per i Paesi africani ricchi di materie prime e di sole. “L'idrogeno verde e il gas liquefatto daranno nuovo slancio” a questi Stati, ha aggiunto il presidente dell'Associazione per l'Africa delle imprese tedesche. A tal fine, in Paesi come il Senegal, la Nigeria o la Mauritania, sono necessari gli investimenti. Per Kannegiesser, “se lì la situazione economica generale migliora, questa sarà anche un'opportunità per le nostre aziende”. Per esempio, la Namibia potrebbe trarre vantaggio dalla produzione di idrogeno verde. “Il prodotto interno lordo potrebbe raddoppiare, gli investimenti diretti tedeschi potrebbero avvicinarsi al livello del Sudafrica. Questo è un punto di svolta” per il Paese, ha osservato Kannegiesser. Sviluppi notevolmente positivi vi sarebbero anche per Mauritania, Marocco ed Egitto, così come per i Paesi africani che si affacciano sull'Oceano Atlantico, con i trasporti via nave verso l'Europa facilmente fattibili e le condizioni climatiche favorevoli. (Res)