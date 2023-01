Business news: Algeria approva prezzo petrolio a 70 dollari al barile nel budget 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il budget 2023 dell'Algeria ha approvato il prezzo di mercato per un barile di greggio a 70 dollari e il prezzo di riferimento a 60 dollari durante il periodo 2023-2025. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale "Aps", secondo cui il tasso di inflazione previsto per il prossimo anno è del 5,1 per cento, mentre la crescita economica dovrebbe essere del 4,1 per cento. Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha firmato il bilancio domenica scorsa, 25 dicembre. Secondo la “Aps”, Tebboune ha ordinato al ministro dell'Energia e delle Miniere di iniziare a lavorare per aumentare la produzione di gas con l’obiettivo di mantenere il tasso di consumo interno e promuovere le esportazioni per attuare gli impegni dell'Algeria con i suoi partner stranieri. Il bilancio 2023 è descritto come il più grande nella storia dell'Algeria, con oltre 13.736 miliardi di dinari algerini, pari a circa 100 miliardi di dollari. (Ala)