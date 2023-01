Business news: Oman-Giappone, rafforzata cooperazione durante visita ministro Economia giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq, ha ricevuto un messaggio da parte del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, durante la visita del ministro dell’Economia, dell’Industria e del Commercio giapponese, Nishimura Yasutoshi, nel sultanato. Lo riferisce l’agenzia di stampa omanita “Ona”, precisando che il messaggio riguardava lo stato delle relazioni bilaterali tra Mascate e Tokio e questioni di interesse comune. La cooperazione tra i due Paesi è stata poi al centro di colloqui tra il premier giapponese e il sultano omanita. La visita di Yasutoshi ha portato alla firma di una serie di memorandum riguardanti greggio, energia pulita, ammoniaca, riciclaggio del carbonio, produzione del metano. La Compagnia omanita di Gnl ha inoltre siglato tre accordi con società giapponesi per la fornitura di gas naturale liquefatto a partire dal 2025. Nello specifico, Mascate si è impegnata a esportare 2,35 milioni di tonnellate di gas naturale all'anno nel Paese asiatico. La società Jera, definita una delle più grandi per la produzione di energia in Giappone, riceverà ogni anno determinate quantità di gas naturale liquefatto da Mascate, mentre altre quantità saranno ricevute da Mitsui & Co. I contratti firmati si estendono su un periodo di cinque-dieci anni, a partire dal 2025. (Res)