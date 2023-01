Business news: Egitto, Al Sisi approva documento su rapporti di lavoro tra governo e settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha approvato il documento sulla politica di proprietà statale, "State Ownership Policy”, volto a regolamentare il rapporto di lavoro tra lo Stato e il settore privato e a rafforzare la partecipazione di quest’ultimo nei progetti di sviluppo e nell’economia in generale, per una percentuale fino al 65 per cento nei prossimi tre anni. È quanto annunciato in una nota dal primo ministro egiziano Mostafa Madbouly. Scopo del documento è garantire la sicurezza degli investimenti sia egiziani sia stranieri e aumentare i tassi di crescita economica e di investimento tra il 25 e il 30 per cento, oltre a limitare le norme, le politiche e le decisioni che ostacolano la libertà di concorrenza. Il documento include una mappa della partecipazione dello Stato nelle attività economiche in una serie di settori e industrie manifatturiere, in cui si evince che lo Stato lascerà 62 attività economiche, mentre altre 56 verranno stabilizzate o assisteranno a una diminuzione degli investimenti statali. Preservati, invece, gli investimenti dello Stato in 76 attività, dove gli investimenti potrebbero anche aumentare. I beni di proprietà dello Stato saranno offerti attraverso la Borsa egiziana per il settore privato. Uno degli obiettivi del governo del Cairo è attrarre nuovi investimenti dal settore privato in progetti statali. A tal proposito, l’esecutivo ha fatto sapere che, oltre a ristrutturare e privatizzare diverse imprese pubbliche, prevede di firmare contratti di partnership con il settore privato di diverso tipo, ovvero contratti di concessione, build-operate-transfer (Bot), build-own-operate-transfer (Boot), build-operate-own (Boo), design-build-operate (Dbo), build-finance-operate-transfer (Bfot), e di prestazione e gestione. (Cae)