Business news: Tunisia, oltre sei milioni turisti hanno visitato il Paese da inizio 2022

- Un totale di 6.116.756 turisti ha visitato la Tunisia dall’inizio dell’anno fino al 20 dicembre, registrando un aumento del numero di arrivi del 159 percento rispetto allo stesso periodo del 2021 (2.354.755 turisti), ma in calo del 32 per cento rispetto al 2019. Lo rende noto il direttore centrale del marketing dell'Ufficio nazionale tunisino del turismo, Lotfi Mani in alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa ufficiale "Tap" sottolineando che i dati registrati dal settore turistico durante l'anno 2022 sono stati in linea con le aspettative. Mani prevede che il numero potrebbe raggiungere i 6,3 milioni di turisti a fine anno sottolineando che diversi viaggiatori stranieri stanno visitando il Paese, in particolare turisti provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Il responsabile tunisino ha reso noto che dal primo gennaio al 20 dicembre 2022, 1.08.0457 turisti algerini hanno visitato il paese nordafricano, di cui 500 mila sono entrati in Tunisia tra il 15 luglio e il 29 dicembre attraverso i valichi di frontiera del governatorato di Jendouba. (Tut)