Business news: Algeria-Libia, funzionari dei due Paesi esaminano cooperazione nel settore elettrico

- Il presidente e amministratore delegato di Sonelgaz Algerie, Mourad Adjal, ha ricevuto questa settimana ad Algeri una delegazione di alti dirigenti della compagnia elettrica libica General Electricity of Libya Gecol, guidata dall'amministratore delegato della società, Abdul Hamid Ali al Manfoukh. Lo riferisce un comunicato stampa di Sonelgaz. Nel corso dell'incontro avvenuto a livello di direzione generale di Sonelgaz, le due parti hanno esaminato le modalità e i mezzi per rilanciare i rapporti di collaborazione tra Sonelgaz e Gecol, precisa la stessa fonte. A questo proposito, Adjal ha espresso “la disponibilità del gruppo a fornire i propri servizi alla parte libica in vari campi dell'energia, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica alla Libia, nonché in termini di manutenzione e messa in servizio di impianti elettrici stazioni e reti, manutenzione delle apparecchiature, produzione di pezzi di ricambio e formazione". La direzione generale di Sonelgaz ha anche indicato che tale incontro "è avvenuto in applicazione degli indirizzi delle massime autorità del Paese e nel consolidamento delle relazioni bilaterali del gruppo” con la libica Gecol. (Ala)