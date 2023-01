© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro quartier generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie in Etiopia, a cui ha contribuito la Cina, è vicino al completamento. Lo riferisce l'agenzia di Stato cinese "Xinhua", osservando che il rapido progresso del progetto ha ottenuto consensi e ha acceso le speranze di trasformare la sanità pubblica in Africa. (Xin)