Business news: Kenya Airways riprende ad effettuare voli giornalieri per New York

- La compagnia aerea keniota Kenya Airways ha ripreso ad effettuare voli giornalieri per New York. Lo ha riferito in una nota il gruppo, ricordando che già in precedenza il vettore aveva aumentato la frequenza dei voli su questa rotta da tre a cinque volte a settimana, rispondendo all'elevata richiesta dei suoi clienti. Gli Stati Uniti rimangono il principale mercato turistico oltremare del Kenya. In ore in cui gli Usa affrontano gravi condizioni metereologiche, il vettore keniota ha anche aumentato le frequenze su rotte come Parigi - rotta divenuta ugualmente giornaliera - Madagascar - da sette a nove volte a settimana - da sette, le isole Comore, Amsterdam, Johannesburg e Londra. (Res)