Business news: Ethiopian Airlines annuncia ripresa dei voli per Scirè dal 2 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ethiopian Airlines ha annunciato i preparativi per riprendere i voli regolari per la città di Scirè, nella regione del Tigrè, a partire da lunedì 2 gennaio. È quanto si legge in un comunicato stampa della compagnia aerea. L'annuncio segue la ripresa dei voli da e per la capitale tigrina Macallè, lo scorso 28 dicembre. La ripresa dei voli fa parte del piano di attuazione dell'accordo di pace siglato lo scorso 2 novembre a Pretoria tra le parti in conflitto. (Res)