Business news: presidente egiziano, governo intende risolvere la crisi dello stoccaggio merci nei porti

- Il governo dell’Egitto si sta impegnando per porre fine al problema dell’accumulo di prodotti e beni di prima necessità nei porti del Paese entro le prossime due settimane. È quanto riferito dal capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, in un discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione di due impianti di produzione di gas medicali e di un triplo impianto per la generazione di energia nel complesso di industrie chimiche ad Abu Rawash. La grave carenza di valuta estera in Egitto dal mese di febbraio scorso è stata all’origine di un accumulo di merci nei porti, di una carenza di merci nel mercato e di un forte aumento dell’inflazione. Il governo ha recentemente deciso di mantenere stabili i prezzi dell’elettricità per le fabbriche, al fine di non provocare ulteriori conseguenze per le merci nei mercati. Al contempo, il primo ministro Mostafa Madbouly ha fatto sapere che sono state rilasciate merci dal valore di 5 miliardi di dollari, su un totale di 15 miliardi ancora depositate nei porti del Paese nordafricano. (Cae)