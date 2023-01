Business news: Emirati, ministro Commercio estero, Italia nostro miglior partner commerciale nell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il principale partner commerciale nell'Unione europea degli Emirati Arabi Uniti e il commercio non petrolifero bilaterale ha stabilito nuovi record nei primi nove mesi del 2022, raggiungendo 29,9 miliardi di dirham (7,5 miliardi di euro). Lo ha dichiarato il ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale in occasione dell’incontro con la delegazione italiana guidata dal segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi. “Ho incontrato il segretario generale del ministero degli Affari esteri italiano, Ettore Sequi, per discutere del commercio futuro, della cooperazione e delle oltre 600 aziende italiane che chiamano casa gli Emirati Arabi Uniti”, ha dichiarato Al Zeyoudi. Da parte sua, Sequi ha risposto al messaggio del ministro di Stato emiratino lodando l’incontro avvenuto ieri. “Molte grazie Thani al Zeyoudi per l'ottimo incontro, per la vostra visione concreta e per la vostra disponibilità a promuovere il nostro commercio bilaterale e il ruolo delle imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti”, ha dichiarato Sequi. Durante la missione nel Paese del Golfo, la delegazione guidata da Sequi ha incontrato anche i ministri di Stato agli Esteri Reem al Hashimi e Ahmed al Sayegh. (Res)