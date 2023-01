Business news: Qatar, previsto avanzo di quasi 8 miliardi di dollari nel bilancio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 29 miliardi di rial (7,96 miliardi di dollari) il surplus stimato dal Qatar nella legge di bilancio del 2023, uno dei più alti dell’ultimo decennio. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, secondo cui le cifre del bilancio per l'anno fiscale 2023 riflettono l'intenzione di Doha di continuare a stimolare la crescita dell'economia e incoraggiarne la diversificazione, dati gli alti livelli di spesa pari all’incirca a 5,6 miliardi di dollari. Il surplus servirà, invece, per ripagare il debito pubblico, sostenere le riserve della Banca centrale e aumentare il capitale della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano qatariota. L'avanzo di bilancio previsto, riferisce “Qna”, è conseguenza dell'aumento delle entrate petrolifere del 20,8 per cento, a loro volta legate all'aumento del prezzo medio del petrolio a 65 dollari al barile, con un aumento dei ricavi totali del 16,3 per cento rispetto al budget 2022, e della diminuzione delle spese del 2,6 per cento, conseguenza della fine dei Mondiali di calcio ospitati dal Paese. (Res)