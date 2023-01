Business news: Banca mondiale, debito estero Tunisia pari a circa 40 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero totale della Tunisia nel 2021 ha raggiunto i 132 miliardi di dinari (39,7 miliardi di euro). È quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicato dalla Banca mondiale sul debito internazionale. In dichiarazioni rilasciate all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, l’economista tunisino Ezzeddine Saidane ha definito “allarmante” il livello di indebitamento del Paese nordafricano, collegandolo soprattutto al deterioramento delle prospettive economiche, alla "cattiva gestione della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 e alle ripercussioni della guerra russo-ucraina”. Secondo Saidane, il bilancio dello Stato, sebbene debba costituire uno “strumento per la ripresa economica”, non avrà un impatto significativo. “La finanziaria 2023 non riesce a trovare soluzioni perché non è altro che una legge sulla riscossione e sul debito”, ha affermato l’economista. Secondo quanto riferito la scorsa settimana dalla ministra delle Finanze della Tunisia, Sihem Boughdiri, la nuova legge di bilancio per il 2023 prevede un deficit di 8,5 miliardi di dinari (2,5 miliardi di euro) pari al 5,2 per cento, in calo rispetto al rapporto deficit-Pil del 7,7 per cento del 2022, e ciò grazie soprattutto a un aumento delle entrate fiscali, tra cui una tassa sulla ricchezza immobiliare. Nel frattempo, il Paese nordafricano è alle prese con una profonda crisi finanziaria che si è tradotta negli ultimi mesi in ricorrenti carenze di alcuni prodotti di base (zucchero, latte, riso), in un contesto di inflazione galoppante al 9,8 per cento, secondo l'ultimo dato ufficiale pubblicato all'inizio di dicembre. Non da ultimo, il Fondo monetario internazionale ha ritardato l’approvazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere approvato il 19 dicembre, il che rischia di bloccare la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. (Tut)