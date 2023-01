Business news: Gazprom, iniziata realizzazione progetto di snodo del gas in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico russo Gazprom ha iniziato la realizzazione del progetto di snodo del gas in Turchia. Lo ha detto il presidente di Gazprom Aleksej Miller, partecipando in videoconferenza a una riunione della società. "Questa decisione (di creare uno snodo del gas in Turchia) è stata presa a livello dei leader dei due Stati e abbiamo già iniziato la sua attuazione pratica. Lo snodo del gas garantirà prezzi trasparenti ed equi nel mercato del gas naturale", ha affermato Miller. (Rum)