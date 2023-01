Business news: Taiwan, aziende giapponesi guardano a rifugi antiaerei per la protezione dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi che operano a Taiwan stanno conducendo una revisione della vasta rete di rifugi antiaerei dell'isola, nell'ambito delle misure tese a definire protocolli di sicurezza per i loro dipendenti e le rispettive famiglie nell'eventualità di una crisi militare attraverso lo Stretto. Ad oggi vivono a Taiwan circa 20 mila cittadini giapponesi, e ne sono presenti in media circa il doppio, tra turisti e viaggiatori d'affari. "Dovremo essere in grado di evacuare e mettere in sicurezza i cittadini giapponesi su una scala senza precedenti", ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" una fonte diplomatica giapponese, discutendo al possibilità di una invasione cinese. Secondo il funzionario anonimo, evacuare 40 mila giapponesi dall'isola tramite voli commerciali richiederebbe "almeno un mese all'attuale livello di capacità", fortemente ridimensionata a causa della pandemia di Covid-19. I rifugi antiaerei offrirebbero una potenziale soluzione per la sicurezza dei dipendenti delle aziende giapponesi in attesa di essere evacuati. Come ricorda il quotidiano "Nikkei", le leggi in vigore a Taiwan prevedono che gli edifici pubblici come le scuole, gli uffici e gli edifici residenziali di sei o più piani debbano disporre di rifugi antiaerei, che vengono solitamente destinati alla funzione di parcheggi sotterranei. (Git)