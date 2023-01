Business news: Cina, Alibaba nomina Wu Zeming nuovo direttore tecnico al posto di Cheng Li

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba ha nominato Wu Zeming nuovo direttore tecnico al posto di Cheng Li, che continuerà a collaborare con il gruppo in qualità di consulente. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. Wu, socio di Alibaba dal 2017, manterrà comunque la propria precedente posizione di direttore tecnico dei servizi locali. Nel quadro del rimpasto ai vertici della società, il presidente e amministratore delegato Daniel Zhang Yong è stato nominato anche presidente di Alibaba Cloud Intelligence e del ramo dell’azienda specializzato in comunicazione, DingTalk. Jeff Zhang Janfeng, già a capo della divisione Cloud, guiderà il team di ricerca tecnologica e scientifica Damo Academi e la divisione per lo sviluppo di microchip T-Head. (Cip)