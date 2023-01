Business news: Giappone, scali aperti a viaggiatori da Hong Kong che non sono stati in Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone consentirà ai viaggiatori provenienti da Hong Kong di sbarcare negli aeroporti di Tokyo, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Fukuoka e Okinawa, a patto che non abbiano messo piede nella Cina continentale nei sette giorni antecedenti il viaggio. Lo ha reso noto il governo di Hong Kong, definendo tuttavia la condizione posta “irragionevole”. La scorsa settimana, in risposta all’ondata di contagi in Cina, il governo giapponese aveva annunciato che avrebbe limitato ai due aeroporti di Tokyo, a Osaka e a Nagoya i voli in arrivo da Hong Kong, Macao e Cina. Tuttavia, lo stesso ha comunicato che i viaggiatori provenienti da Hong Kong potranno atterrare anche a Hokkaido, Fukuoka e Okinawa. Le linee aeree della di Hong Kong, inoltre, potranno effettuare voli verso l’ex colonia britannica da tutti gli aeroporti giapponesi per “minimizzare l’impatto sui viaggiatori”. (Git)