Business news: Cina, Huawei prevede entrate stabili nel 2022 nonostante sanzioni Usa

- Il colosso tecnologico Huawei prevede di mantenere entrate stabili nel 2022, segno che il calo delle vendite dovuto alle sanzioni statunitensi si è interrotto. È quanto si apprende nella consueta lettera di fine anno indirizzata dal presidente di turno della multinazionale, Eric Xu, ai dipendenti. “Le restrizioni statunitensi sono ora la nostra nuova normalità e siamo tornati al lavoro come al solito”, scrive Eric Xu, secondo cui il fatturato si attesterà a circa 91,53 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di una crescita marginale rispetto ad un anno fa, quando Huawei ha generato entrate per 99,48 miliardi di dollari. La performance seguiva l’entrata in vigore del bando commerciale contro la società disposte dall’ex presidente Donald Trump, secondo cui la presenza della multinazionale nel mercato statunitense costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale. (Cip)