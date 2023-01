Business news: Taiwan, Tsmc ha avviato la produzione di massa di chip a tre nanometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha avviato la produzione di massa degli avanzati microchip a tre nanometri a Tainan, nel sud di Taiwan. L’iniziativa renderà la multinazionale un attore critico nel segmento degli smartphone e dei supercomputer, ha affermato il presidente Mark Liu, che ha espresso fiducia nella rapida crescita dell’industria dei semiconduttori il prossimo decennio. Oltre a Taiwan - che detiene più del 90 per cento della capacità produttiva di microchip al mondo - Tsmc ha comunicato l’intenzione di aprire fabbriche incentrate sulla tecnologia a 3 e 4 nanometri anche negli Stati Uniti. La società sta inoltre ampliando la sua presenza in Giappone e valutando l’apertura di uno stabilimento in Germania. La crescente rilevanza di Tsmc nella produzione di chip di fascia alta coincide con le sanzioni statunitensi inflitte all’industria cinese dei semiconduttori, che puntano a rallentare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino. (Cip)