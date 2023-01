Business news: ministro Economia Tunisia, tasso di inflazione raggiungerà il 10,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia dovrebbe continuare a salire durante l'anno 2023, fino a raggiungere il 10,5 per cento. Lo ha detto il ministro dell'Economia e della Pianificazione tunisino, Samir Said, a margine di una conferenza stampa organizzata dalla presidenza del governo dedicata alla presentazione della Legge Finanziaria per l'anno 2023. Citato dai media tunisini, il ministro ha affermato inoltre che il 2023 sarà un anno difficile, sottolineando che la Tunisia sta pagando un prezzo pesante a causa della guerra in Ucraina, oltre alle ripercussioni del cambiamento climatico e della scarsità di piogge. Gli ultimi dati pubblicati di recente dall'Istituto nazionale di statistica hanno mostrato che il tasso di inflazione aveva registrato un leggero aumento durante il mese di ottobre 2022, pari al 9,2 per cento, dopo essere stato del 9,1 per cento nel mese precedente. (Tut)