Business news: Hong Kong, ex capo amministrazione Leung accusa Google di “cospirare con sindacati criminali”

- L’ex capo dell’amministrazione di Hong Kong, Leung Chun-ying, ha accusato la multinazionale statunitense Google di “cospirare con sindacati criminali” e di avere autorizzato sul motore di ricerca annunci pubblicitari fraudolenti che sfruttano la sua immagine e quella di altri funzionari. Leung ha fatto sapere tramite un messaggio su Facebook di essersi recato nella sede di Google nel quartiere di Causeway Bay, dove ha tenuto un colloquio in videoconferenza con William Farris, il consigliere amministrativo di Google per l’area della Cina. “Ho chiesto a Google di cessare la cospirazione con un sindacato criminale e di rimuovere immediatamente tutte le pubblicità ingannevoli”, ha scritto Leung, aggiungendo che Farris ha promesso di oscurare gli annunci e denunciare il caso alle forze dell’ordine. Nell’ultimo anno, l’ex capo dell’amministrazione di Hong Kong è stato protagonista, assieme ad altri funzionari, di una campagna pubblicitaria fraudolenta online che ricorreva ai loro volti per promuovere investimenti in criptovalute. (Cip)