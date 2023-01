Business news: Giappone-Regno Unito, nuove reti di comunicazione per contrastare presenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Regno Unito coopereranno allo sviluppo e alla promozione di nuove reti di comunicazione che non dipendano da infrastrutture di specifiche aziende, per arginare i rischi posti dalla crescente presenza della Cina nel settore. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". I due Paesi intendono fare affidamento su architetture Open Ran (Open Radio Access Network), che offrono standard aperti per garantire l'interoperabilità tra sistemi di rete wireless di diversi costruttori, evitando così situazioni nelle quali Huawei Technologies Co. o altre aziende cinesi possano controllare i flussi di informazioni. Secondo le fonti citate dall'agenzia, aziende giapponesi e britanniche del settore, incluse Nec Corp. e Ntt Docomo Inc., condivideranno tecnologie e informazioni a partire dal prossimo anno. Tramite l'utilizzo di tecnologia Open Ran, le aziende intendono anche ridurre la loro esposizione ai rischi posti dalle disfunzioni delle catene di fornitura globali, e ridurre i costi dei servizi di comunicazione grazie a una maggiore apertura alla competizione sul fronte dell'hardware. Il Giappone ha già attivato simili accordi di partenariato con gli altri Paesi membri del Quad - Stati Uniti, Australia e India - lo scorso maggio. (Git)