Business news: Taiwan, rilasciato su cauzione presidente azienda biotecnologie Medigen

- Il presidente dell’azienda di biotecnologie taiwanese Medigen, Chang Shih-chung, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato interrogato su presunte attività di insider trading che coinvolgono Medigen Vaccine Biologics Corporation (Mvc), la sussidiaria preposta alla produzione di vaccini contro il Covid-19. Chang e altre 17 persone sono state ascoltate nell’ambito di un’inchiesta condotta dai pubblici ministeri e dall’ufficio investigativo locale sulle operazioni di Mvc. Le prove raccolte dagli inquirenti in 16 sedi, tra cui gli uffici della Medigen Biotechnology Corp. e le case di alcuni sospettati, hanno rivelato tuttavia attività di insider trading, falso in bilancio e negoziazioni irregolari anche all’interno della casa madre. Chang è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 9.764 dollari, mentre quella per Chang Tzu-ling e Huang Tzu-liang - entrambi membri del consiglio d’amministrazione di Medigen - è stata fissata a 16.253 dollari ciascuno. (Cip)