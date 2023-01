Business news: Egitto, premier discute con ministro Approvvigionamento situazione scorte beni prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha discusso questa settimana con il ministro dell'Approvvigionamento e del Commercio interno, Ali al Moselhi, in merito alla situazione della disponibilità di merci nei mercati. Lo hanno riferito i media egiziani. Durante il colloquio, il premier ha sottolineato che il governo è interessato a un seguito permanente di questo fascicolo, nell'ambito di garantire la disponibilità di vari beni ai cittadini, in particolare beni strategici, a prezzi adeguati, in particolare con l'inizio dei preparativi per il mese sacro di Ramadan (22 marzo-21 aprile 2023) cade tra i mesi di marzo e aprile. Durante l'incontro, il ministro dell'Approvvigionamento ha confermato che la riserva strategica di beni di base è entro limiti rassicuranti, specificando che le riserve di grano sono sufficienti per oltre quattro mesi, zucchero per circa tre mesi, olio è circa cinque mesi, riserve riso per circa sei mesi, pasta è cinque mesi e carne viva di circa 12 mesi. (Cae)