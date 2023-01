Business news: Vietnam, industria registra crescita del nove per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore industriale del Vietnam è cresciuto del nove per cento quest’anno. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria e del commercio vietnamita. Sul risultato ha inciso in particolare la produzione manifatturiera, con una crescita del 9,5 per cento e una quota delle esportazioni dell’86 per cento (mezzo punto percentuale in più rispetto all’anno scorso). Gli indici di produzione industriali sono migliorati in 61 province su 63. (Fim)