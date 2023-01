Business news: Cina, Foxconn annuncia incentivi ai dipendenti per scongiurare licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza del colosso taiwanese Foxconn a Zhengzhou, in Cina, sta offrendo incentivi fino a 718 dollari ai dipendenti che accetteranno di lavorare nello stabilimento fino alla fine di marzo. L’impianto continua a registrare una grave carenza di manodopera dopo l’esodo degli operai e le violente proteste divampate negli ultimi mesi a causa delle draconiane restrizioni contro il Covid-19 adottate nella fabbrica. Stando ad un messaggio pubblicato su WeChat dal Digital Product Business Group, l’unità di Foxconn responsabile della produzione degli iPhone di Apple, i bonus saranno pagati il 20 marzo. Allo stesso tempo, la filiale del colosso taiwanese in Cina continuerà a corrispondere un bonus di 861 dollari ai dipendenti che lavoreranno per almeno 23 giorni il prossimo gennaio. (Cip)