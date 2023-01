Business news: Cina, al via progetto energetico da 15,5 miliardi di dollari nella Mongolia Interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato i lavori per un progetto energetico da 80 miliardi di yuan, circa 15,5 miliardi di dollari, nel deserto di Kubuqi, nella Mongolia Interna. Lo riporta l’agenzia di stampa statale “Xinhua”. Una volta completati i lavori, l’impianto dovrebbe essere in grado di trasmettere ogni anno 40 miliardi di kilowattora di elettricità alle province di Pechino, Tianjin e Hebei, oltre metà dei quali da fonti pulite. Secondo il gruppo Three Gorges, che si occuperà della costruzione, il progetto dovrebbe essere il più grande al mondo in una regione desertica e arrivare produrre 8 gigawatt di energia solare e 4 gigawatt di energia eolica, oltre a 4 gigawatt da carbone raffinato da utilizzare per i picchi di domanda. L’iniziativa rientra nel quadro del piano del governo cinese per la produzione di 450 gigawatt complessivi di energia da fonti rinnovabili, in particolare attraverso progetti nelle aree periferiche del Paese. L’obiettivo dell’esecutivo di Pechino è di arrivare a produrre 1.200 gigawatt di energia solare ed eolica entro il 2030, anno nel quale dovrebbe iniziare il taglio delle emissioni di carbonio. (Cip)