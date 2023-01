Business news: Covid, la Farnesina pubblica le nuove disposizioni per i viaggiatori dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha pubblicato sul suo sito web le nuove disposizioni in vigore per i viaggiatori provenienti dalla Cina, che dovranno sottoporsi a test Covid prima dell’imbarco. In particolare, i viaggiatori dovranno essersi sottoposti a test molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale o a test antigenico nelle 48 ore antecedenti, effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo. Occorrerà inoltre sottoporsi ad un test antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, oppure, qualora ciò non fosse possibile, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di esito positivo del test antigenico, sarà fatto obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente; un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo sarà necessario per porre termine al periodo di isolamento. (Res)