Business news: Hong Kong, esportazioni in calo del 24,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha registrato nel mese di novembre un calo delle esportazioni del 24,1 per cento su base annuale, il più pesante da almeno 70 anni. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento per il Censimento e le Statistiche, che aveva già riportato una contrazione dell’export di 10,4 punti percentuali a ottobre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il crollo delle esportazioni è legato, in particolare, al forte rallentamento della domanda dalla Cina continentale, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea. Per trovare un risultato negativo di tale portata occorre tornare al maggio del 1954, quando l’export si era contratto del 24,4 per cento. Nel mese di novembre, le esportazioni sono state pari a 46,2 miliardi di dollari e le importazioni, anch’esse calate di oltre 20 punti percentuali, si sono attestate a poco meno di 50 miliardi di dollari. Nei primi undici mesi dell’anno, le esportazioni dell’ex colonia britannica sono diminuite del 6,4 per cento, le importazioni del 5,4 per cento. (Cip)