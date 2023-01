Business news: Indonesia, presidente Widodo annuncia la rimozione di tutte le restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha annunciato la rimozione “con effetto immediato” di tutte le restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 tuttora in vigore nel Paese, dal momento che la maggior parte della popolazione “ha sviluppato gli anticorpi contro il virus”. “Non ci saranno più restrizioni su spostamenti e assemblee”, ha spiegato il capo dello Stato in conferenza stampa, precisando che la decisione è stata assunta sulla base degli ultimi dati sanitari a disposizione delle autorità. Prima dell’annuncio odierno era già stata annullata buona parte delle misure restrittive alla mobilità per gli individui che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Tuttavia, restava in vigore l’obbligo di indossare una mascherina al chiuso e di utilizzare un’app per il tracciamento degli spostamenti per entrare nella maggior parte dei luoghi pubblici. Widodo ha comunque invitato gli indonesiani a “restare vigili” contro il virus, consigliando loro di continuare a utilizzare mascherine in contesti affollati. La scorsa settimana il numero di casi giornalieri nel Paese è sceso sotto quota mille, con ricoveri e decessi ai minimi storici. Dall’inizio della pandemia, l’Indonesia ha registrato oltre 6,7 milioni di contagi e 160.583 morti per Covid-19. (Fim)