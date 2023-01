Business news: Malesia, tutti i visitatori dovranno sottoporsi a controlli della temperatura corporea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i visitatori in ingresso in Malesia dovranno sottoporsi a controllo della temperatura corporea, e i viaggiatori con febbre o con sintomi da Covid-19 saranno trasferiti in centri di quarantena o in strutture sanitarie per ulteriori controlli. Lo ha annunciato in un comunicato il ministro della Sanità, Zaliha Mustafa, aggiungendo inoltre che tutti i visitatori che sono stati in Cina negli ultimi 14 giorni dovranno sottoporsi a un test antigenico rapido al loro arrivo in Malesia. I test saranno obbligatori anche per quanti hanno avuto contatti ravvicinati con individui che hanno viaggiato in Cina negli ultimi 14 giorni, e per quanti mostrano sintomi influenzali. Il rafforzamento delle misure restrittive anti-Covid giunge in risposta all’ondata di contagi in corso in Cina. Nel frattempo, l’Associazione malesiana delle agenzie del turismo (Mata) ha invitato il governo a sospendere temporaneamente l’ingresso di turisti dalla Repubblica popolare fino a quando la situazione pandemica in quel Paese non migliorerà. (Fim)