Business news: Cina, unità veicoli elettrici di Evergande taglia il personale e riduce gli stipendi

- L’unità del colosso cinese dell’immobiliare Evergrande specializzato nella produzione di veicoli elettrici ha annunciato tagli al personale e agli stipendi con l’obiettivo di ridurre i costi nel quadro della crisi del gruppo. Lo si legge in un comunicato diramato dai vertici societari. La dirigenza ha deciso di fare a meno del 10 per cento della sua forza lavoro e di sospendere il pagamento degli stipendi al 25 per cento dei dipendenti per un periodo compreso tra uno e tre mesi. L’unità ha anche fatto sapere che continuerà a produrre la sua auto sportiva elettrica Hengchi 5, di cui sono stati già consegnati 324 modelli ai clienti, al contrario di quanto riportato in precedenza dalla stampa internazionale. (Cip)