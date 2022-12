Business news: Nepal-Cina, ripresi scambi commerciali alla frontiera Rasuwa-Kerung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posto di frontiera Rasuwa-Kerung tra Nepal e Cina è stato riaperto per gli scambi commerciali in entrambe le direzioni. Lo rende noto il ministero degli Esteri nepalese. La riapertura segue quella parziale del posto di frontiera di Hilsa-Purang, dove il 26 dicembre è stato ripristinato il transito solo in direzione cinese. Il passaggio Rasuwa-Kerung era stato chiuso in seguito alla pandemia di coronavirus. La ripresa dell’operatività è stata oggetto di interlocuzione tra i due Paesi negli ultimi mesi. (Inn)