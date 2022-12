Kosovo-Serbia: ex agente polizia arrestato da oggi ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ufficiale serbo della polizia del Kosovo, Dejan Pantic, arrestato il 10 dicembre al valico amministrativo di Jarinje, sarà messo da oggi agli arresti domiciliari. Lo riporta il quotidiano belgradese "Vecernje Novosti", secondo cui Pantic verrà prima visitato in ospedale, dove verranno monitorate le sue condizioni generali, e poi condotto a casa dove rimarrà fino al 9 dicembre in attesa di ulteriori decisioni da parte del tribunale del Kosovo. Secondo il suo avvocato ora rimane un problema tecnico con il trasporto al domicilio, considerando che la strada dalla base di Jarinje, dove era rinchiuso, a Mitrovica è bloccata dalle barricate erette dai serbi del nord dopo il suo arresto. Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha dichiarato di essere "molto interessato a capire" come sia stata presa la decisione di concedere gli arresti domiciliari a "un uomo accusato di terrorismo". "Non conosco il caso giudiziario dell'imputato che ha lo status di detenuto ma è accusato di terrorismo. Dato che era in sciopero della fame e aveva problemi di cuore è comprensibile il suo trasporto in ospedale", ha detto Kurti, anche se, ha sottolineato, "sono curioso di sapere chi sia il pubblico ministero che ha presentato la richiesta e il tribunale che ha preso questa decisione sugli arresti domiciliari". Il rilascio di Pantic è una delle condizioni poste dai serbi del nord del Kosovo per rimuovere le barricate erette in diversi luoghi dal giorno del suo arresto. (Seb)