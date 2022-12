Kosovo-Serbia: Belgrado, soddisfatte nostre tre condizioni per ritiro da barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre condizioni che i serbi del nord del Kosovo hanno posto per il ritiro dalle barricate sono state soddisfatte. Lo ha annunciato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ripreso dalla stampa locale. "La prima richiesta dei serbi è stata esaudita", ha detto Petkovic, precisando che si trattava del rilascio dell'ex agente di polizia Dejan Pantic e di Nikola Nedeljkovic. "Abbiamo ricevuto quindi una dichiarazione congiunta ufficiale da Stati Uniti ed Unione europea in cui viene soddisfatta la seconda richiesta, e cioè che non ci sono liste per l'arresto o il perseguimento di cittadini serbi che hanno partecipato alle proteste pacifiche o erano a presidio delle barricate", ha sottolineato Petkovic. "La terza richiesta dei serbi del Kosovo riguarda le garanzie che abbiamo ricevuto dalla missione Kfor", ha detto Petkovic. "È confermato che le forze di sicurezza kosovare non possono recarsi nel nord del Kosovo senza il doppio consenso dei rappresentanti della Kfor e dei sindaci dei comuni serbi del nord", ha sottolineato. Petkovic ha quindi riferito che il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha invitato i serbi a ritirarsi dalle barricate. "Stasera Vucic partirà in elicottero in direzione del valico amministrativo e avrà un incontro con i rappresentanti dei serbi del Kosovo", ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo. (Seb)