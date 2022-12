Serbia: ambasciatore Usa, approfittare subito per risolvere questione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante approfittare subito nel nuovo anno e sfruttare tutte le occasioni per una soluzione politica per il Kosovo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dal quotidiano belgradese "Danas". "Da gennaio vedremo gli sforzi da parte europea e da parte nostra per cercare di fare qualcosa e andare avanti nel processo di dialogo", ha detto Hill, valutando che dipenderà "dall'abilità dei mediatori, ma anche dagli stessi negoziatori", cioè, come ha detto, "dai partecipanti ai negoziati pensare a cosa porta questa crisi". "Di solito gli investitori non sono interessati ad andare in Paesi che sono costantemente in crisi", ha sottolineato Hill. Alla domanda se fosse preoccupato per l'attuale situazione in Kosovo, ha risposto che "è costantemente preoccupato, e una parte di ciò che lo preoccupa è la situazione in Kosovo". L'ambasciatore Usa ha valutato l'annuncio del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, che le barricate nel nord saranno rimosse, come un "segnale positivo", aggiungendo di comprendere "l'alto livello di frustrazione" della comunità serba in Kosovo e di pensare che tutto questo con le barricate sia "esattamente una conseguenza di quelle frustrazioni". Hill ha affermato di aver sempre pensato che "la soluzione più stabile e migliore sia che le barricate vengano rimosse dalle persone che le hanno erette" e che gli Usa "continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ue", anche se la situazione, ha concluso, è "molto complicata". (Seb)