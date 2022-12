© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione dei blocchi stradali è un ulteriore risultato del lavoro fatto in sinergia con Ue, Usa e la missione della Nato (Kfor) per allentare le tensioni in Kosovo. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "I governi serbo e kosovaro lavorino per rafforzare un dialogo sotto l'egida dell'Ue. L'Italia continuerà a fare la sua parte", ha scritto Tajani. (Res)