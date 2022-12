Business news: Cina, piattaforma accademica Cnki multata per violazioni norme antimonopolistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma accademica China National Knowledge Infrastructure (Cnki) è stata multata per circa 12,55 milioni di dollari a causa di una “condotta monopolistica”. Lo annuncia l’Amministrazione statale per il mercato cinese in una nota, aggiungendo che la sanzione equivale al 5 per cento delle vendite effettuate da Cnki lo scorso anno. La piattaforma è stata accusata di avere abusato della sua preminenza nel mercato vendendo ingiustamente servizi a prezzi elevati e firmando esclusivi accordi di cooperazione. Atti, questi, che secondo le autorità cinesi ostacolano la concorrenza all’interno del mercato, violano i diritti e gli interessi degli utenti, e compromettono l’innovazione e gli scambi accademici. Cnki è stata invitata a riformare la sua struttura interna e a correggere “gli errori” che complicano lo sviluppo “sano, regolato e innovativo del settore”. (Cip)