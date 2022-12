Sardegna: la Regione punta sull'Einstein Telescope, un maxi piano da 6 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II governatore sardo ha poi ricordato che “abbiamo superato la prima parte dell'Esfri road map e una volta arrivati a questa fase dovremo attendere che i siti candidati vengano valutati poi il progetto dovrà entrare nella fase di costruzione nel 2026. Prima del 2026 ci sarà la scelta tra Sos Enattos e il sito del Limburg al confine tra Olanda, Belgio e Germania. Attualmente sono in corso gli studi di caratterizzazione dei siti per la loro selezione”. La scelta definitiva si farà nella seconda metà del 2024. Una nuova vita per miniere dismesse dunque: “La riconversione del comparto minerario – ha confermato Solinas - sta diventando una grande risorsa se indirizzata, come stiamo facendo noi, verso il mondo della ricerca scientifica e innovazione”. (Rsc)